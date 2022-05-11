Минеева: Рост числа субъектов МСП - показатель качества городской среды

Заммэра города по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов сообщил о росте числа субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) в Москве на 6,9% за последний год.

Эту информацию прокомментировала столичный бизнес-омбудсмен Татьяна Минеева. По ее словам, увеличение числа субъектов МСП является показателем “температуры” делового климата и качества городской среды, пишет 360tv.ru. Большая часть представителей бизнеса занята в индустриях, улучшающих жизнь и работу москвичей - например, около трети предприятий заняты в сфере торговли, как пояснила уполномоченный по защите прав предпринимателей Москвы. Так, по состоянию на 10 апреля нынешнего года в Москве работали порядка 805,3 тыс. субъектов малого и среднего предпринимательства. При этом количество юрлиц в этой категории увеличилось на 0,3% по сравнению с таким же периодом минувшего года, а индивидуальных предпринимателей (ИП) стало больше на 16%. А за первый квартал этого года количество юрлиц выросло на 3%, ИП - на 4%. Наиболее активно новые субъекты МСП регистрировались, по словам Владимира Ефимова, с июля 2021 по март 2022 года. А наиболее популярными сферами деятельности для новых представителей столичного бизнес-сообщества стали торговля, строительство и профессионально-техническая и научная сфера, как подчеркнул заммэра. Глава департамента экономической политики и развития города Кирилл Пуртов заявил, что в сфере торговли заняты более 244 тыс. (свыше 30%) предпринимателей. Далее следует профессиональная, научная и техническая деятельность, где зарегистрировано 107,5 тыс. (13,4%) представителей МСП столицы, а замыкает тройку наиболее популярных направлений строительство, где работают 73,5 тыс. (9,2%) предпринимателей, как юрлиц, так и ИП. Далее следуют сфера недвижимости - 72 тыс. субъектов МСП (9%) и деятельность в области информации и связи - 59 тыс. (7,2%) предпринимателей столицы. Руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексей Фурсин отметил, что одним из самых быстроразвивающихся сегментов МСП в Москве стала самозанятость. По его словам, эта категория москвичей насчитывает свыше 13% от всего трудоспособного населения столицы, при этом ежемесячно это количество увеличивается на 35-40 тыс. человек. Для данной категории предпринимателей на сайте “Малого бизнеса Москвы” создан справочный раздел “Все о самозанятости от А до Я”, где можно узнать обо всех услугах и образовательных программах.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter