Глава РЭО Денис Буцаев перечислил условия отбора проектов для зеленых инвестиций

Глава РЭО Денис Буцаев перечислил условия отбора проектов для зеленых инвестиций
Глава РЭО Денис Буцаев перечислил условия отбора проектов для зеленых инвестиций
Вчера, 11:27ОбществоФото: reo.ru
Глава публично-правовой компании “Российский экологический оператор” Денис Буцаев раскрыл подробности принятия документа, в котором закреплены меры поддержки РЭО в рамках выпуска облигаций, в том числе и зеленых.

По словам генерального директора ППК “РЭО”, благодаря данному документу утверждена возможность выбирать конкретные проекты возведения объектов обращения с отходами и распределять финансы на формирование инфраструктуры ТКО. Одним из основных критериев отбора Буцаев называет обязательную долю импортозамещения оборудования на предприятиях по переработке и утилизации мусора, что играет большую роль в текущих экономических условиях. Помимо этого, финансируемые объекты должны обладать ресурсами, чтобы иметь возможность выполнить все показатели национального проекта “Экология” – уменьшить долю захоронения ТКО до 50%, обработку мусора – на 100%, пишет РБК.

В РЭО указали, что такой объект должен состоять в федеральной или территориальной схеме обращения с ТКО. Но даже в случае, если объект не включен в федеральную схему, но при этом способен достичь показателей нацпроекта, то тогда РЭО может профинансировать его реализацию. Такие условия распространяются на объекты, которые воплощаются в рамках федпроекта “Экономика замкнутого цикла”.

Также стоит учитывать, что процент иностранного оборудования, использующегося для обработки и утилизации мусора, не должен быть выше показателей, закрепленных в федеральном проекте “Комплексная система обращения с ТКО”. Данный критерий обязательно учитывается для объектов обработки. Если объект не имеет возможности соблюдать такие условия, проект будет рассматривать специальная комиссия научного совета РЭО при участии представителей Министерства промышленности и торговли РФ.

Для финансовой поддержки проектов за счет средств, вырученных благодаря размещению зеленых облигаций компании, инвестор обязан поддержать Декларацию устойчивого развития компаний сферы обращения с отходами и ВМР, а также вести свою деятельность в соответствии с отраслевым ESG-стандартом.

Сумма средств инвестора, направленных на реализацию инвестиционного проекта, должна быть минимум 5% от общего количества капитальных затрат по проекту, который воплощается в рамках утвержденной концессии, и не менее 10% от объема капитальных расходов на инвестпроект, выполнение которого утверждено инвестиционным соглашением или иной формой договоренности.

В свою очередь, замглавы “Российского экологического оператора” Сергей Королев рассказал, что срок ввода в эксплуатацию объекта, получающего финансирование в рамках инвестпроекта, не должен превышать трех лет с момента направления средств на его реализацию. Чтобы получить финансирование, инвестор должен гарантировать исполнение обязательств по погашению займа от РЭО.

Стоит напомнить, что наблюдательный совет компании утвердил создание облигаций в 2022-2024 годах на сумму 100 миллиардов рублей для передачи средств на реализацию объектов в области ТКО. 50 миллиардов рублей из этой суммы планируется привлечь за счет инвесторов, которыми могут стать как юридические, так и физические лица, при этом Россельхозбанк заявил о планах по выкупу облигаций на оставшиеся 50 миллиардов рублей.

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