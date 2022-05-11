Глава РЭО Денис Буцаев перечислил условия отбора проектов для зеленых инвестиций

По словам генерального директора ППК “РЭО”, благодаря данному документу утверждена возможность выбирать конкретные проекты возведения объектов обращения с отходами и распределять финансы на формирование инфраструктуры ТКО. Одним из основных критериев отбора Буцаев называет обязательную долю импортозамещения оборудования на предприятиях по переработке и утилизации мусора, что играет большую роль в текущих экономических условиях. Помимо этого, финансируемые объекты должны обладать ресурсами, чтобы иметь возможность выполнить все показатели национального проекта “Экология” – уменьшить долю захоронения ТКО до 50%, обработку мусора – на 100%, пишет РБК.
В РЭО указали, что такой объект должен состоять в федеральной или территориальной схеме обращения с ТКО. Но даже в случае, если объект не включен в федеральную схему, но при этом способен достичь показателей нацпроекта, то тогда РЭО может профинансировать его реализацию. Такие условия распространяются на объекты, которые воплощаются в рамках федпроекта “Экономика замкнутого цикла”.
Также стоит учитывать, что процент иностранного оборудования, использующегося для обработки и утилизации мусора, не должен быть выше показателей, закрепленных в федеральном проекте “Комплексная система обращения с ТКО”. Данный критерий обязательно учитывается для объектов обработки. Если объект не имеет возможности соблюдать такие условия, проект будет рассматривать специальная комиссия научного совета РЭО при участии представителей Министерства промышленности и торговли РФ.
Для финансовой поддержки проектов за счет средств, вырученных благодаря размещению зеленых облигаций компании, инвестор обязан поддержать Декларацию устойчивого развития компаний сферы обращения с отходами и ВМР, а также вести свою деятельность в соответствии с отраслевым ESG-стандартом.
Сумма средств инвестора, направленных на реализацию инвестиционного проекта, должна быть минимум 5% от общего количества капитальных затрат по проекту, который воплощается в рамках утвержденной концессии, и не менее 10% от объема капитальных расходов на инвестпроект, выполнение которого утверждено инвестиционным соглашением или иной формой договоренности.
В свою очередь, замглавы “Российского экологического оператора” Сергей Королев рассказал, что срок ввода в эксплуатацию объекта, получающего финансирование в рамках инвестпроекта, не должен превышать трех лет с момента направления средств на его реализацию. Чтобы получить финансирование, инвестор должен гарантировать исполнение обязательств по погашению займа от РЭО.
Стоит напомнить, что наблюдательный совет компании утвердил создание облигаций в 2022-2024 годах на сумму 100 миллиардов рублей для передачи средств на реализацию объектов в области ТКО. 50 миллиардов рублей из этой суммы планируется привлечь за счет инвесторов, которыми могут стать как юридические, так и физические лица, при этом Россельхозбанк заявил о планах по выкупу облигаций на оставшиеся 50 миллиардов рублей.