В правительстве рассмотрят предложение о крупном штрафе за выброшенных животных

Так, в проекте документа прописан пункт, предусматривающий штраф до 30 тысяч в отношении владельцев, которые избавились от питомцев, оставили их погибать на улице. Инициаторами идеи, - по сообщению 360tv.ru - выступил глава Комитета по экологии и охране окружающей среды Госдумы РФ Владимир Бурматов, а также председатель Комитета по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников.
«Пакет поправок в административный кодекс уже направлен на рассмотрение правительства. Все меры нацелены на защиту животных. Тех, кто выбросил питомцев, планируется наказывать штрафной суммой до 30 тысяч рублей», — сообщает Бурматов на своей странице в соцсети.
Также автор идеи отмечает, что в одном из пунктов с поправками говорится о наказании за негуманное обращение с животными. Так, взыскание до 100 тысяч рублей грозит владельцам, у которых нет уголовной ответственности. Более того, за неподобающее условия содержания питомцев в зоопарках и цирках, а также приютах должны применяться штрафные санкции.