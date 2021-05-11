В правительстве рассмотрят предложение о крупном штрафе за выброшенных животных

Также автор идеи отмечает, что в одном из пунктов с поправками говорится о наказании за негуманное обращение с животными. Так, взыскание до 100 тысяч рублей грозит владельцам, у которых нет уголовной ответственности. Более того, за неподобающее условия содержания питомцев в зоопарках и цирках, а также приютах должны применяться штрафные санкции.