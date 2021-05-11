В Башкирии отремонтируют 950 километров дорог и 34 моста

В Башкирии планируют построить и реконструировать 28,2 километра автомобильных дорог, отремонтировать 34 моста общей протяжённостью 2 километра и 950 километров. Об этом заявил исполняющий обязанности министра транспорта и дорожного хозяйства республики Виктор Жульков на оперативном совещании в правительстве региона.

По его словам, в 2021 году в Башкирии завершат реконструкцию трассы Иглино-Кальтовка длиной 7,5 километра и ремонт части дороги Старосубхангулово-Мраково длинной 5 километров, сделав подъезд к пещере Шульган-Таш. Помимо этого, в регионе отремонтируют участки дорог Серменево — Амангильдино — Баймак протяженностью 12,4 километра, Благовещенск — Павловка длиной 13,6 км, и Уфа — Бирск — Янаул длиной 11,6 километра. В этом году в Башкирии на ремонт и строительство дорог выделят 26 млрд 665 млн рублей, из которых 7,3 млрд рублей — средства федерального бюджета. При этом 5,1 млрд рублей пойдут на строительство Восточного выезда из Уфы, который планируют достроить к 2023 году.

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