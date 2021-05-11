В Башкирии отремонтируют 950 километров дорог и 34 моста

По его словам, в 2021 году в Башкирии завершат реконструкцию трассы Иглино-Кальтовка длиной 7,5 километра и ремонт части дороги Старосубхангулово-Мраково длинной 5 километров, сделав подъезд к пещере Шульган-Таш.
Помимо этого, в регионе отремонтируют участки дорог Серменево — Амангильдино — Баймак протяженностью 12,4 километра, Благовещенск — Павловка длиной 13,6 км, и Уфа — Бирск — Янаул длиной 11,6 километра.
В этом году в Башкирии на ремонт и строительство дорог выделят 26 млрд 665 млн рублей, из которых 7,3 млрд рублей — средства федерального бюджета.
При этом 5,1 млрд рублей пойдут на строительство Восточного выезда из Уфы, который планируют достроить к 2023 году.