Смог от лесных пожаров в Челябинской области распространился в Башкирии

Во многих регионах Уральского федерального округа наблюдается смог от лесных пожаров, сообщает МЧС Башкирии со ссылкой на Минэкологии Челябинской области. В настоящее время горит более 150 тысяч гектаров леса. Смог дошел и до Башкирии.

Отдел управления лесничества по Белорецку не выявил возгораний, термических точек также не зарегистрировано. Предположительно, смог дошел до Башкирии из соседнего региона.

В ЕДДС поступили сообщения о задымлении в в северо - восточной части Белорецкого района, в частности в Серменевском, Тирлянском, Сосновском, Шигаевском, Николаевском сельсоветах и Белорецке. Кроме того, дым наблюдался в Кулукасово Абзелиловского района и в стороне Учалинского района в деревне Махмутова.

В случаях ощущения запаха гари или недомоганиях жителям рекомендуется:

1. Даже простая марлевая повязка при смоге довольно эффективная защита — но только для взвешенных частиц. Микрочастицы и газы повязка не задерживает, поэтому если есть возможность не выходить на улицу — лучше не выходить. Маску лучше смачивать, однако надо понимать, что ношение маски людьми, страдающими легочными заболеваниями может ухудшить их состояние, т. к. создает дополнительное сопротивление дыханию.

2. Пить больше чистой воды, не менее 2-2,5 литров в день, из них до 0,5 литров минеральной воды.

3. Как можно чаще в течение дня принимать прохладный душ (5-20 минут) — он освежает, снимает напряжение и усталость.

4. Пить 2-3 чашки хорошего зеленого чая в течение дня.

5. По возможности держите окна закрытыми. Если Вы все же решили проветривать, то необходимо учитывать, что хуже всего обстановка в ранние утренние часы, когда вся опасная взвесь концентрируется в приземном слое. Ближе к полудню земная поверхность прогревается, и под воздействием восходящих потоков воздуха взвесь поднимается вверх.

6. У себя дома желательно проводить влажную уборку и стараться увлажнять воздух, чтобы избегать пересыхания слизистой носа. Особенно важно делать промывание носа и полоскание полости рта.

7. Любая дополнительная физическая нагрузка заставит вас дышать чаще и глубже, что в сложившейся экологической обстановке скажется негативно на Вашем здоровье.

8. В этот период во избежание проблем с глазами, врачами не рекомендуется ношение любых контактных линз. Кроме того, при раздражении глаз компонентами смога нужно промывать их препаратами типа искусственной или натуральной слезы.

Тем, кто страдает бронхиальной астмой, а также хроническим бронхитом, рекомендуется:

— не уменьшать дозу применяемых лекарственных препаратов;

— постоянно иметь при себе ингаляторы;

— если потребность в ингаляторах превышает 4-6 раз в день, необходимо обратиться к врачу.