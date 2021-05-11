Радию Хабирову предложили сделать 14 мая выходным днем в школе

По словам Андрея Назарова, властям поступают обращения родителей по поводу выходного дня 14 мая. Дело в том, что сейчас жители Башкирии выходят на работу, в школу и детские сады всего на два дня, затем отдыхают 13 мая в связи с празднование Ураза-байрам, а после снова возвращаются к делам на день. Родители просят сделать выходным 14 мая в школах, чтобы была возможность уехать сразу на несколько дней.
Они не устали отдыхать? интересовался Радий Хабиров.
На оперативном совещании отметили, что школьники много пропустили и в прошлом, и в этом учебных годах, а все часы расписаны. Однако Радий Хабиров поручил подчиненным рассмотреть данный вопрос и самостоятельно принять решение относительно отдыха 14 числа.