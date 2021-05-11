Радию Хабирову предложили сделать 14 мая выходным днем в школе

Премьер-министр правительства Башкирии Андрей Назаров по просьбе родителей предложил сделать 14 мая выходным днем для школьников, чтобы семьи могли уехать на несколько дней, при этом не прерывая отдых ради одного учебного дня. Глава республики Радий Хабиров поручил проработать вопрос.

По словам Андрея Назарова, властям поступают обращения родителей по поводу выходного дня 14 мая. Дело в том, что сейчас жители Башкирии выходят на работу, в школу и детские сады всего на два дня, затем отдыхают 13 мая в связи с празднование Ураза-байрам, а после снова возвращаются к делам на день. Родители просят сделать выходным 14 мая в школах, чтобы была возможность уехать сразу на несколько дней. Они не устали отдыхать? интересовался Радий Хабиров. На оперативном совещании отметили, что школьники много пропустили и в прошлом, и в этом учебных годах, а все часы расписаны. Однако Радий Хабиров поручил подчиненным рассмотреть данный вопрос и самостоятельно принять решение относительно отдыха 14 числа.

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