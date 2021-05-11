Радий Хабиров возмутился затяжным ремонтом на улице Комсомольской в Уфе

Радий Хабиров возмутился затяжным ремонтом на улице Комсомольской в Уфе
Радий Хабиров возмутился затяжным ремонтом на улице Комсомольской в Уфе
Сегодня, 13:33ОбществоКарина МамаеваФото: 1MediaInvest
Глава Башкирии Радий Хабиров возмутился тем, что ремонт дороги на улице Комсомольской и 8 Марта в Уфе идет слишком долго.

— У меня такое подозрение, что вы там взлетно-посадочную полосу делаете, по объему бетона и по ширине. Дай бог, чтобы открыли, а то перегруз идет, — отметил Хабиров на минувшем оперативном совещании в правительстве.

По словам мэра Уфы Сергея Грекова, подрядчики могли бы закончить ремонт раньше, если бы работали круглосуточно. Однако это сделать невозможно из-за закона о тишине. Глава администрации отметил, что «Башкиравтодор» завершит работы на участке от улицы Мингажева до Айской и от Айской Хадии Давлетшиной ко дню города – 12 июня. А Комсомольскую закончат к 1 сентября.

Напомним, ранее Сергей Греков объяснил длительный ремонт на улице Комсомольской. Он отметил, что это не просто ремонт, а реконструкция. По его словам, на участках, где расширяют дорогу, приходится переносить инженерные сети, поскольку по технике безопасности под дорожным полотном их оставаться не должно.

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