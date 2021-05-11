Глава Башкирии поручил помочь детям погибшего от коронавируса волонтера

Глава Башкирии поручил помочь детям погибшего от коронавируса волонтера
Глава Башкирии поручил помочь детям погибшего от коронавируса волонтера
Сегодня, 09:30ОбществоКарина МамаеваФото: putokt.rbsmi.ru
На оперативном совещании в правительстве Башкирии Радий Хабиров поручил коллегам оказать помощь семье погибшего от коронавируса волонтера Радика Асфандиярова. С начала борьбы с пандемией он совершил более 100 выездов к людям, зараженным коронавирусом. К сожалению, позже он сам заразился. Его жизнь спасти не удалось.

— Это очень высокая государственная награда. Дети переходят под нашу заботу. Там два мальчика совсем еще, поэтому нужно оказывать поддержку семье и не забывать о них. Этот человек весь этот год прошел с нами, — отметил Хабиров.

Напомним, доброволец Радик Асфандияров скончался от последствий опасного вируса 17 марта 2021 года. Ему посмертно присвоили орден Пирогова за большие заслуги в волонтерской деятельности, бескорыстную помощь людям. Награду за мужчину получила его супруга Любовь Асфандиярова.

Материалы по теме:
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Размещение рекламы: 8 (347) 216-00-58, reklama@mkset.ru

© Mkset.ru - Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Сетевое издание «Медиакорсеть»

Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор Алмаев Т.Р.

Телефон редакции: +7 (499) 290-52-20 , +7 (347) 216-00-58

WhatsApp редакции: +7 (347) 216-00-58

Адрес редакции: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2

E-mail: info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

18+

Яндекс.Метрика
Регионы