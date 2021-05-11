Глава Башкирии поручил помочь детям погибшего от коронавируса волонтера

На оперативном совещании в правительстве Башкирии Радий Хабиров поручил коллегам оказать помощь семье погибшего от коронавируса волонтера Радика Асфандиярова. С начала борьбы с пандемией он совершил более 100 выездов к людям, зараженным коронавирусом. К сожалению, позже он сам заразился. Его жизнь спасти не удалось.

— Это очень высокая государственная награда. Дети переходят под нашу заботу. Там два мальчика совсем еще, поэтому нужно оказывать поддержку семье и не забывать о них. Этот человек весь этот год прошел с нами, — отметил Хабиров. Напомним, доброволец Радик Асфандияров скончался от последствий опасного вируса 17 марта 2021 года. Ему посмертно присвоили орден Пирогова за большие заслуги в волонтерской деятельности, бескорыстную помощь людям. Награду за мужчину получила его супруга Любовь Асфандиярова.

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