Дегтярев взял под личный контроль ситуацию с пострадавшими от наводнения в Хабкрае

Временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев 12 мая отправится в Николаевский район, где было затоплено 40 приусадебных участков и 29 жилых домов. Глава региона возьмет на личный контроль работу спасателей и побеседует с местными жителями.

Как сообщает transsibinfo.com, поселок Маго Николаевского района значительно пострадал от стихийного бедствия. Ряд домов серьезно затопило, и для их жильцов местная администрация подготовила временный пункт размещения. Однако люди не хотят покидать свои дома, хотя уровень воды в некоторых зданиях поднимается выше пола, или же предпочитают находиться у родственников, пока ситуация не стабилизируется. На данный момент на затопленных участках работают спасатели. Местные жители отмечают, что масштабы наводнения, произошедшего в этом году, превзошли другое крупное наводнение — 8-летней давности. Сотрудники МЧС сообщают, что река Амур все еще продолжает вскрываться. В ближайшие несколько дней лед должен сойти у Николаевска-на-Амуре, и вода начнет прибывать примерно на метр, достигнув отметки в 330-380 сантиметров. Опасным считается уровень прибывания воды в 350 сантиметров. Заместитель начальника главного управления регионального МЧС России Виталий Дарчия прогнозирует, что будет наблюдаться значительное падение уровня воды, она освободит ранее затопленные участки. Глобального подтопления территорий после выхода ледохода в лиман не предвидится. Текущую ситуацию, касающуюся наводнения и его предполагаемых последствий, уже обсудили в рамках совещания правительства Хабаровского края. 12 мая врио губернатора региона Михаил Дегтярев отправится в пострадавший от водной стихии район, чтобы проконтролировать работу МЧС и поговорить с местным населением, пострадавшим от подтопления. Глава края пообещал проконтролировать ликвидацию последствий ЧС, проинспектировать пункты временного содержания, обсудить все актуальные вопросы с жителями района. Отмечается, что введенный в Николаевском районе режим ЧС позволит гражданам, потерявшим жилье, в упрощенной форме получить направленную на устранение последствий материальную компенсацию.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter