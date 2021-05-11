Что известно о нападении на школу в Казани 11 мая. Главное

Что известно о нападении на школу в Казани 11 мая. Главное
Что известно о нападении на школу в Казани 11 мая. Главное
Сегодня, 13:07ОбществоВалерия ПанаеваФото: gazeta.ru
О стрельбе и взрыве в гимназии №175 в столице Татарстана стало известно утром 11 мая.

По предварительным данным, стрельбу в школе, где также произошел взрыв, могли устроить двое вооруженных подростков - предположительно, ученики данной гимназии.

Один из стрелков был вскоре задержан, по данным Baza, его зовут Галявиев Ильназ Ренатович, ему 19 лет. По словам отца Галявиева, подросток закончил данную гимназию четыре года назад. Второй стрелок сначала был заблокирован на 4 этаже в школе, а потом ликвидирован. Личность второго стрелка пока не установлена. По некоторым данным, он до последнего удерживал в заложниках до 7 человек.

Галявиев Ильназ - задержанный стрелок из 175 школы в отделе полиции

Сейчас во всех учебных заведения города усилены меры безопасности. Президент Татарстана находится на месте ЧП в казанской школе. Учеба во вторую смену 11 мая в школах Татарстана отменена.

Видео задержания стрелка

По данным экстренных служб, число погибших при стрельбе в школе в Казани выросло до 11.

Глава Башкортостана Радий Хабиров направил слова соболезнования в адрес жителей Казани и поручил срочно усилить меры безопасности во всех школах республики. Хабиров также предложил всем пострадавшим при теракте в Казани пройти программу реабилитации и семейный отдых в санаториях Башкортостана бесплатно.

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