Что известно о нападении на школу в Казани 11 мая. Главное

Один из стрелков был вскоре задержан, по данным Baza, его зовут Галявиев Ильназ Ренатович, ему 19 лет. По словам отца Галявиева, подросток закончил данную гимназию четыре года назад. Второй стрелок сначала был заблокирован на 4 этаже в школе, а потом ликвидирован. Личность второго стрелка пока не установлена. По некоторым данным, он до последнего удерживал в заложниках до 7 человек.