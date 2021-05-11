«Алые паруса-2020» получили 5 медалей на международном конкурсе Global Eventex Awards

«Алые паруса-2020» получили 5 медалей на международном конкурсе Global Eventex Awards
«Алые паруса-2020» получили 5 медалей на международном конкурсе Global Eventex Awards
Сегодня, 15:55ОбществоФото: wikipedia.org
Выпускной «Алые паруса - 2020», проходивший в Санкт-Петербурге, удостоился четырех золотых и одной серебряной медали на мировом конкурсе Global Eventex Awards. На участие в мероприятии было подано рекордное число заявок – 561 из 37 стран.

Как пишет NewsNN, в первый раз за всю историю бриг прошел не по Неве, а в водах Финского залива. Новую локацию выбрали в целях обеспечения максимальной безопасности жителей и гостей Северной столицы. Разработка сценария, репетиции, монтаж декораций и понтонов для салютных установок заняли немногим менее месяца. Как правило, подготовительные работы к шоу ведутся в течение целого года.

Праздник выпускников «Алые паруса - 2020» эксперты назвали лучшим и наградили золотыми медалями в номинациях «Арт-событие», «Праздничное мероприятие», «Культурное событие» и «Музыкальное событие». А серебряная награда была получена в номинации «Прямая трансляция».

Премию Global Eventex Awards учредили в 2009 году, ее считают одним из самых крупных мероприятий в событийной индустрии. Сами создатели сравнивают ее с «Оскаром» и «Эмми» в своей сфере и присваивают авторам лучших проектов за крупнейшие достижения в области событийного маркетинга и эффективное применение инновационных технологий при проведении мероприятий самого высокого качества.

Жюри состоит из экспертов и профессионалов с огромным опытом организации мероприятий - известных журналистов ведущих событийных изданий, руководителей ассоциаций, представителей конгресс-бюро – влиятельных персон в сфере событийного маркетинга и лидеров мнений данной индустрии. За весь период существования конкурса его участниками стали свыше 950 компаний из 85 стран мира. Проект «Алые паруса - 2020» смог привлечь рекордное число золотых медалей.

Традицию проведения эффектного праздника на Неве возродили в 2005 году при содействии Акционерного Банка "РОССИЯ", правительства Санкт-Петербурга и Пятого канала.

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