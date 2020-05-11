Жителям Уфы предложили заказывать постановку свечей и молитвы в режиме онлайн

В уфимском Соборе Рождества Богородицы появилась возможность заказать несколько услуг с помощью онлайн оплаты. Так, служителей церкви можно попросить поставить свечи о здравии или упокоении, либо заказать поминовение. Для этого необходимо оплатить услугу с помощью перевода средств на карту, подписав его как пожертвование, после чего написать в сообщении на WhatsApp или на телефон информацию о человеке, за которого нужно помолиться. При этом нужно соблюдать привычные для всех верующих правила.

— Внимание! На поминовение принимаются только имена крещеных православных христиан. Свечи можно поставить и за некрещеных (в таком случае вы помолитесь сами дома, а мы ставим свечи), — написано на сайте Уфимской епархии.

Судя по данным, указанным в прайс-листе, разовое поминовение о здравии или о упокоении будет стоить 10 рублей за одно имя, сорокоуст от 300 до 1500 рублей, молебен о здравии - 150 рублей. Свечи также можно выбрать разные, их стоимость варьируется от 50 до 200 рублей.

При этом для людей, не способных заплатить за услуги, могут действовать особые правила.