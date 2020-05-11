Жителей Башкирии озадачила надпись на мемориальной доске генерала Шаймуратова

Накануне 9 мая в Уфу привезли долгожданную «Золотую Звезду» Героя России генерал-майора Минигали Шаймуратова. Глава Башкирии Радий Хабиров в торжественной обстановке доставил ее к мемориалу в Национальном музее Башкирии.

Спустя несколько дней наиболее внимательные жители республики задались вопросом, почему в отчестве героя допущена ошибка - вместо Мингазович в отчестве было написано Миназович. Выяснилось, что дело в архивных документах Минобороны России.

— При оформлении наградных документов для присвоения Минигали Шаймуратову звания Героя России были взяты данные Министерства обороны РФ. В документах ведомства, датируемых 30-ми годами 20 века, его отчество указано как «Миназович». В этой связи аналогичная запись содержится и в Указе Президента РФ. В целом изменения имен и отчеств связаны с особенностями документооборота советского периода. Так в метрической книге мечети его деревни Биштяки оно было записано как «Мигажетдинович». Далее в документах он сам указывал его как Мингазович, — пояснили в пресс-службе Главы РБ.

Фото: пресс-служба главы РБ

К слову, в личном деле генерала Шаймуратова, которое хранится также в Нацмузее Башкирии, отчество написано также, как сейчас на мемориале.

Фото: https://museumrb.ru/