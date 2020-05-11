Врач из Уфы умер в Подмосковье после того, как пациент заразил его коронавирусом

У Наиля диагностировали двустороннюю пневмонию еще в конце апреля. Осложнения были вызваны коронавирусной инфекцией. Наиля лечили в одной из больниц Москвы, он был в тяжелом состоянии. Несмотря на старания медиков спасти его не удалось.

Как сообщает издание Discover24, Наиль Саматов получил диплом врача в БГМУ в 2019 году. Устроился в больницу Подмосковья он в январе 2020 года. Коллеги утверждают, что Наиля заразил пациент. Он посещал больного с подтвержденным диагнозом, при этом у него не было надежных средств индивидуальной защиты, а только маска и перчатки.