Владимир Путин заявил о завершении периода нерабочих дней с 12 мая

В нем президент заявил о начале периода смягчения режима полной самоизоляции. Шестинедельный режим нерабочих дней 12 мая завершен.

«С завтрашнего дня, с 12 мая единый период нерабочих дней для всей страны и для всех отраслей экономики завершается. Но не завершается борьба с эпидемией. Ее опасность сохраняется, причем даже на территориях, где ситуация относительно благополучная», — заявил Владимир Путин.

По словам президента, принятые меры позволят перейти к поэтапному смягчению ограничений. Окончательное решение остается за регионами, поскольку эпидемиологические ситуации в них разнятся.

Путин также добавил, что выход из эпидемии коронавируса быстрым не будет, надо сохранять все санитарные требования. Все массовые мероприятия по-прежнему запрещены. Режим самоизоляции сохраняется для людей старше 65 лет и людей с хроническими заболеваниями.