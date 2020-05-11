Владимир Путин заявил о завершении периода нерабочих дней с 12 мая
Сегодня, 11 мая, президент России Владимир Путин в очередной раз обратился к россиянам с видеообращением.
В нем президент заявил о начале периода смягчения режима полной самоизоляции. Шестинедельный режим нерабочих дней 12 мая завершен.
«С завтрашнего дня, с 12 мая единый период нерабочих дней для всей страны и для всех отраслей экономики завершается. Но не завершается борьба с эпидемией. Ее опасность сохраняется, причем даже на территориях, где ситуация относительно благополучная», — заявил Владимир Путин.
По словам президента, принятые меры позволят перейти к поэтапному смягчению ограничений. Окончательное решение остается за регионами, поскольку эпидемиологические ситуации в них разнятся.
Путин также добавил, что выход из эпидемии коронавируса быстрым не будет, надо сохранять все санитарные требования. Все массовые мероприятия по-прежнему запрещены. Режим самоизоляции сохраняется для людей старше 65 лет и людей с хроническими заболеваниями.
Напомним, что завтра, 12 мая, глава республики выступит с обращением, в котором также расскажет о принятых мерах в регионе. На сегодняшний день в республике уже зарегистрированы 1567 больных коронавирусом. За сутки выявлено 76 заболевших.