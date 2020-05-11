В Минздраве Башкирии рассказали о состоянии пациентов, зараженных коронавирусом

В Башкирии по состоянию на 12.00 часов 11 мая заражены коронавирусом 1567 человек. За последние сутки было выявлено 76 новых случаев.

По данным Минздрава, на сегодняшний день в стационарах республики под наблюдением врачей находятся 481 человек. Из них в удовлетворительном состоянии – 259, состоянии средней тяжести – 201 человек, тяжелых – 27, среди них на ИВЛ – 17 человек.

В легкой форме переносят коронавирус 635 человек. Все они находятся на амбулаторном лечении. За сутки один человек был выписан с выздоровлением. Всего выписано 436 пациентов. Новых случаев смерти пациентов с COVID-19 за прошедшие сутки не зарегистрировано.

В Минздраве республики также отметили, что 27 человек были госпитализированы с внебольничной пневмонией. Все они сдали анализы на наличие опасного вируса.