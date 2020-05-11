В Башкирии снимут режим самоизоляции, несмотря на 1,5 тысячи заболевших коронавирусом

Радий Хабиров провел срочное совещание, на котором, вслед за предложением президента России Владимиром Путиным, решил тоже ослабить режим полной самоизоляции в регионе. Напомним, что это право согласно распоряжению президента было поручено главам субъектов. При этом строгий масочный режим все еще будет действовать во всех общественных местах без исключения.

Уже с завтрашнего дня, 12 мая, в городах и районах республики, с соблюдением всех необходимых мер, включая ношение маски и дистанции, можно будет гулять в парках и скверах вместе с детьми. Гражданам старше 65 лет при этом все еще рекомендовано соблюдать режим самоизоляции - в период с 18.00 до 6 утра. Школьникам будет запрещено появляться на улице с 20:00 вечера до 14:00 следующего дня.

Кроме того, в республике установят перечень тех предприятий и организаций, которым будет запрещено работать (кинотеатры, бассейны, фитнес-клубы, музеи и другие места, где высока вероятность инфицирования, где люди собираются большими группами). Возобновят свою работу непродовольственные магазины. Полный перечень предприятий будет опубликован в соответствующем указе уже в ближайшее время.

Также можно уже не регистрироваться для поездок на сайте doroga02 – все поездки на личном транспорте вновь разрешены.