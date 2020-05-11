В Башкирии 850 человек заразились ВИЧ-инфекцией
11 мая, 11:28ОбществоКарина МамаеваФото: pixabay.com
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Представители Республиканского центра по профилактике и борьбе со СПИДом озвучили статистику с начала 2020 года.
В Башкирии за четыре месяца впервые ВИЧ-инфекцию диагностировали у 850 человек. При таком высоком показателе всплеска заболеваемости не зафиксировано, отметили в центре по профилактике и борьбе со СПИДом. В прошлом году за аналогичный период болезнь обнаружили у 1037 человек.
Отметим, что больше всего за указанный период заболело 497 мужчин и 353 женщины. Если анализировать показатель заболеваемости в процентном соотношении, то в этом году он составляет на 17,7% ниже, чем в прошлом году.
По данным специалистов, из общего числа заболевших 211 случаев зафиксировано в Уфе. В столице Башкирии заразились 111 мужчин и 100 женщин.
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