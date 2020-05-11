Ученые заявили, что Башкирия подошла к пику развития пандемии коронавируса
11 мая, 18:24ОбществоКарина МамаеваФото: pixabay.com
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Научные работники УГАТУ и БГМУ дали свой очередной прогноз.
Башкирия только подходит к пику развития эпидемии коронавируса - считают эксперты проектного офиса по математическому моделированию развития COVID-19, куда входят ученые УГАТУ и БГМУ. Они отметили, что плато республика достигнет 11-12 мая.
— Несмотря на то, что 5 и 6 мая ежедневное количество регистрации новых случаев снизилось, это не означает, что пик развития в республике пройден. Небольшое снижение регистрации новых случаев объясняется графиком работы в выходные дни лабораторий, как государственных, так и частных, — пояснили эксперты.
Напомним, в Башкирии за минувшие сутки выявлено 76 больных коронавирусом. По состоянию на 11 мая всего в республике 1567 больных.
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