Ученые заявили, что Башкирия подошла к пику развития пандемии коронавируса

Башкирия только подходит к пику развития эпидемии коронавируса - считают эксперты проектного офиса по математическому моделированию развития COVID-19, куда входят ученые УГАТУ и БГМУ. Они отметили, что плато республика достигнет 11-12 мая.

— Несмотря на то, что 5 и 6 мая ежедневное количество регистрации новых случаев снизилось, это не означает, что пик развития в республике пройден. Небольшое снижение регистрации новых случаев объясняется графиком работы в выходные дни лабораторий, как государственных, так и частных, — пояснили эксперты.