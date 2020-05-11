Стало известно, в какой больнице Башкирии лечат больше всего заболевших коронавирусом

В Башкирии на сегодняшний день лечатся от коронавируса 481 пациент. Все они распределены по 48 стационарам республики.

Больше всего пациентов с подтвержденным диагнозом находятся в клинике БГМУ - 73 человека. На втором и третьем месте по количеству заболевших находятся городская клиническая больница №8 города Уфы и Нефтекамская городская больница. Там находятся 48 и 42 пациента соответственно.

Фото: Пресс-служба Минздрава РБ

В среднем по 20-30 человек находятся в Белебеевской ЦРБ, уфимской городской больнице №5, в городской больнице Стерлитамака №2, РКБ имени Куватова и уфимской 18-ой больнице.