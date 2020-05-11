Стало известно, в какой больнице Башкирии лечат больше всего заболевших коронавирусом
11 мая, 14:51ОбществоКарина МамаеваФото: pixabay.com
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Данные по пациентам предоставлены Минздравом республики.
В Башкирии на сегодняшний день лечатся от коронавируса 481 пациент. Все они распределены по 48 стационарам республики.
Больше всего пациентов с подтвержденным диагнозом находятся в клинике БГМУ - 73 человека. На втором и третьем месте по количеству заболевших находятся городская клиническая больница №8 города Уфы и Нефтекамская городская больница. Там находятся 48 и 42 пациента соответственно.
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Фото: Пресс-служба Минздрава РБ
В среднем по 20-30 человек находятся в Белебеевской ЦРБ, уфимской городской больнице №5, в городской больнице Стерлитамака №2, РКБ имени Куватова и уфимской 18-ой больнице.
Напомним, в Башкирии по состоянию на 12.00 часов 11 мая заражены коронавирусом 1567 человек. За последние сутки было выявлено 76 новых случаев.
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