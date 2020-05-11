Президент России Владимир Путин объявил о новых мерах поддержки граждан

Как сообщает transsibinfo.com, все семьи с детьми до 16 лет получат в качестве единовременной выплаты по 10 тысяч рублей на каждого ребенка. Всего получателями станут 27 миллионов несовершеннолетних, отметил Путин.

Президент также заявил, что часть объявленных ранее мер поддержки будет расширена. Например, выплата в сумме 5 тысяч рублей на ребенка коснется всех семей с детьми в возрасте до трех лет. Ранее получателями могли быть только семьи, имеющие право на маткапитал. Как и было заявлено ранее, сумма в размере половины прожиточного минимума на детей от 3 до 7 лет из малообеспеченных семей будет выплачиваться с начала 2020 года. Помимо этого, семьи с детьми, где один или оба родителя остались без работы с апреля по июнь, получат еще по 3 тысячи рублей. Также был увеличен минимальный размер пособия по уходу за ребенком.

Владимир Путин заявил, что организации из пострадавших отраслей смогут оформить кредит под 2% годовых на зарплаты работникам. Срок его выплаты - апрель 2021 года. Если до этого срока занятость сотрудников останется на уровне 90%, то кредит и проценты заплатит государство. Если показатель останется на уровне 80%, то государство заплатит половину суммы кредита.

Глава государства также заявил, что отменены налоги (кроме НДС) и страховые взносы за апрель-июнь текущего года для социально ориентированных НКО, а также предприятий пострадавших отраслей. Мера коснется более 1,5 миллиона организаций.