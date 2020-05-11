Из обсерватора под Уфой домой отправились более 90 туристов

Сегодня из обсерватора, расположенного на базе санатория «Юматово», выписали 91 человек. Все они на трансферах отправятся домой. Об этом сообщили в Госкомитете РБ по ЧС.

Среди тех, кто успешно прошел обсервацию, были также жители Архангельской, Астраханской, Мурманской, Ленинградской, Псковской и Ростовской областей, Республики Марий Эл и Калмыкия, Хабаровского края, Ямало-Ненецкого автономного округа, а также г. Москва. Им был предоставлен автобус до аэропорта и железнодорожного вокзала.

Пока туристы находились в обсерваторе, у них дважды взяли анализ, чтобы проверить наличие коронавируса. Все результаты теста оказались отрицательными. В Госкомитете РБ по ЧС отметили, что туристы все это время жили в комфортных условиях. Они с радостью возвращаются домой и благодарят медиков.