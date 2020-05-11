Из обсерватора под Уфой домой отправились более 90 туристов
Каждому из них дважды сделали тест на наличие коронавируса.
Сегодня из обсерватора, расположенного на базе санатория «Юматово», выписали 91 человек. Все они на трансферах отправятся домой. Об этом сообщили в Госкомитете РБ по ЧС.
Среди тех, кто успешно прошел обсервацию, были также жители Архангельской, Астраханской, Мурманской, Ленинградской, Псковской и Ростовской областей, Республики Марий Эл и Калмыкия, Хабаровского края, Ямало-Ненецкого автономного округа, а также г. Москва. Им был предоставлен автобус до аэропорта и железнодорожного вокзала.
Пока туристы находились в обсерваторе, у них дважды взяли анализ, чтобы проверить наличие коронавируса. Все результаты теста оказались отрицательными. В Госкомитете РБ по ЧС отметили, что туристы все это время жили в комфортных условиях. Они с радостью возвращаются домой и благодарят медиков.
Известно, что под наблюдением остались еще 108 туристов, прилетевших из отдыха заграницей. Их отправят домой после истечения двухнедельного срока и при отсутствии у них коронавирусной инфекции.