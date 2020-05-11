Глава исполкома «ЕР», заболевший коронавирусом, показал свою палату в больнице
11 мая, 10:16ОбществоКарина МамаеваФото: vk.com
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Рустем Ахмадинуров рассказал о состоянии своего здоровья.
В Уфе продолжает лечиться от коронавируса глава исполкома «Единой России» Рустем Ахмадинуров. Напомним, о положительных результатах теста стало известно 3 мая. Тогда политика госпитализировали в инфекционную больницу №4.
Накануне Рустем Ахмадинуров рассказал на своей странице в социальных сетях о том, что его состояние постепенно улучшается.
— Я еще в больнице, но вчера в День Победы был первый̆ день без температуры. Надеюсь, что скоро все это закончится. Берегите себя и соблюдайте социальную дистанцию, — обратился он к своим подписчикам.
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Фото: vk.com
Рустем Ахмадинуров также поделился фотографиями из медучреждения. По фото видно, что лечится политик в комфортных условиях. В палате есть туалет, душ и телевизор.
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