Глава исполкома «ЕР», заболевший коронавирусом, показал свою палату в больнице

В Уфе продолжает лечиться от коронавируса глава исполкома «Единой России» Рустем Ахмадинуров. Напомним, о положительных результатах теста стало известно 3 мая. Тогда политика госпитализировали в инфекционную больницу №4.

Накануне Рустем Ахмадинуров рассказал на своей странице в социальных сетях о том, что его состояние постепенно улучшается.

— Я еще в больнице, но вчера в День Победы был первый̆ день без температуры. Надеюсь, что скоро все это закончится. Берегите себя и соблюдайте социальную дистанцию, — обратился он к своим подписчикам.

Фото: vk.com