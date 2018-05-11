Журналисты уфимских СМИ приняли участие в «Гонке героев»

Это всероссийский экстремальный забег. Участникам необходимо пройти непростую трассу с препятствиями. В каждом регионе дистанция имеет свои особенности. В Уфе реализован новый проект под названием «Гонка героев Urban». Основное отличие от классической «Гонки Героев» - протяженность трассы.

Фото: Артем Михайлов

- С этим проектом познакомился как участник. В прошлом году участвовал во всевозможных «Гонках Героев» в разных городах, дойдя до суперфинала. Проект очень интересный, и мне захотелось данный проект привести в наш регион, чтобы люди получили те же самые эмоции, тот же самый праздник, - рассказал генеральный директор «Гонки Героев» в Уфе Эдуард Шафиев.

Фото: Артем Михайлов

- Какие самые сложные этапы данной трассы?

- Всего будет 24 препятствия на гонке. Лучшее препятствие «Гонки Героев» состоит из различных рукоходов, канатов, тросов, барьеров, шин. Таким образом, участники, несмотря на короткую беговую дистанцию 3 км, получают полноценную физическую нагрузку, проходя различные этапы препятствий.

Фото: Артем Михайлов

Препятствия разработаны таким образом, чтобы участники, при прохождении трассы, задействовали все группы мышц. «Герои» преодолевают «рукоходы», тоннели и даже целые «полосы разведчика».

Фото: Артем Михайлов

По мнению инструктора Ильдара Исхакова самым сложным этапом для каждого будет что-то своё.

Фото: Артем Михайлов