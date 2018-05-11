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Журналисты уфимских СМИ приняли участие в «Гонке героев»
Сюжеты:
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Журналисты уфимских СМИ приняли участие в «Гонке героев»

Сегодня, 09:00ОбществоФото: Артем Михайлов/ Mkset.ru
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