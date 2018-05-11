Росхимпрофсоюзу - 100 лет: БСК поздравляет партнеров

В 1918 году химики Петрограда и Москвы провели I Всероссийскую конференцию рабочих–химиков. Затем прошел Первый всероссийский съезд союзов рабочих–химиков, который ознаменовал рождение профсоюза.

Башкирскую содовую компанию и профсоюз химиков России связывают долгие годы плодотворного сотрудничества. Первичная профсоюзная организация на предприятии была создана с начала строительства в Стерлитамаке содового завода. Рос завод, росла и профсоюзная организация. На сегодняшний день она насчитывает более 6500 человек, является самой многочисленной в Стерлитамаке.

- Объединенная профсоюзная организация Башкирской содовой компании выступает от имени всех работников предприятия, а ее работа направлена на защиту интересов трудящихся компании, - сообщили в компании. - Для регулирования социально-трудовых отношений в БСК действует коллективный договор, который охватывает широкий круг наиболее значимых вопросов: оплату труда, условия работы, охрану и безопасность труда, компенсационные выплаты и льготы. Молодым работникам оказывается материальная помощь при создании семьи, рождении ребенка и т. д. Для детей работников приобретаются путевки в загородные лагеря и детские санатории по льготным ценам. Сегодня коллективный договор компании является главной системой взаимодействия между работником и работодателем.

Коллективный договор БСК неоднократно становился победителем и призером в Республиканском конкурсе «Лучший коллективный договор года» среди предприятий химической промышленности. Новый коллективный договор БСК на 2017-2019 годы вобрал в себя лучшие положения предыдущих документов, сохранив при этом свою социальную направленность. Смета затрат на выполнение мероприятий коллективного договора только в 2017 году составила 187 млн рублей.