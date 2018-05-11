В Башкирии на выходных будет +20°C

12 и 13 мая на территории республики будет теплая погода до +20°C, сообщили синоптики Башгидрометцентра.

В субботу и воскресенье ночью температура воздуха опустится до +2+7°C, однако уже днем воздух прогреется до +15+20°C. При этом 12 мая местами возможны заморозки в воздухе и на поверхности почвы до 0-2°C.