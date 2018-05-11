В Башкирии на выходных будет +20°C

Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
При этом 12 мая возможны заморозки до 0-2°C.
12 и 13 мая на территории республики будет теплая погода до +20°C, сообщили синоптики Башгидрометцентра.
В субботу и воскресенье ночью температура воздуха опустится до +2+7°C, однако уже днем воздух прогреется до +15+20°C. При этом 12 мая местами возможны заморозки в воздухе и на поверхности почвы до 0-2°C.
Выходные пройдут без существенных осадков. Ветер будет северным и северно-восточным умеренным.
Материалы по теме
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей