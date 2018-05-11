Уфимские ученые расскажут, как с помощью соцсетей спасать самоубийц
В конце мая в городе состоится научно-популярный stand up.
Это будет не юмористическое, а самое настоящее серьезное мероприятие Science Slam, на котором с научно популярными докладами выступят уфимские ученые. Состоится оно 24 мая в «Огнях Уфы».
Пятеро ученых расскажут о своих научных изысканиях. Среди них, в частности, презентация на тему того, как с помощью социальных сетей выявлять самоубийц и предотвращать перестрелки в школах. В другой презентации будет рассказано о том, как в недалеком будущем с помощью 3D-принтеров будут печататься таблетки.
В одном из докладов расскажут о нанотитане – это материал с уникальными свойствами для производства имплантантов. Еще один доклад - на тему экологии. И, конечно же, сегодня уже никак нельзя обойтись без темы блокчейн: на мероприятии расскажут, как эта технология изменит наши жизни.