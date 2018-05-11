«Союзмультфильм» выпустит 3D-мультики «Богатырята» и «Наследнички»

Всего будет выпущено 10 эпизодов мультфильма. Об этом пишет портал rns.online.

Создание «Богатырят» началось в 2017 году. Все 10 серий комедийно-приключенческого мультфильма снимут в 3D. При этом будет применена технология motion capture (захват движения). Хронометраж каждого эпизода составит 11 минут.

«Союзмультфильм» выпустит в 3D две серии и другого мультфильма. Речь идет о мультфильме «Наследнички» - продолжении «Богатырят». Две серии выполнят с производством ручной анимации в более сложной 3D-технологии. Для работы над проектом пригласили новую команду специалистов во главе с другим сценаристом.

Демонстрировать свои 3D-сериалы «Союзмультфильм» планирует в интернете и на телеканалах. Если зритель проявит интерес к сериалам, то руководство киностудии примет решение о выпуске новых эпизодов.