«Союзмультфильм» выпустит 3D-мультики «Богатырята» и «Наследнички»
Летом 2018 года киностудия «Союзмультфильм» завершит работу над своим первым 3D-мультсериалом «Богатырята».
Всего будет выпущено 10 эпизодов мультфильма. Об этом пишет портал rns.online.
Создание «Богатырят» началось в 2017 году. Все 10 серий комедийно-приключенческого мультфильма снимут в 3D. При этом будет применена технология motion capture (захват движения). Хронометраж каждого эпизода составит 11 минут.
«Союзмультфильм» выпустит в 3D две серии и другого мультфильма. Речь идет о мультфильме «Наследнички» - продолжении «Богатырят». Две серии выполнят с производством ручной анимации в более сложной 3D-технологии. Для работы над проектом пригласили новую команду специалистов во главе с другим сценаристом.
Демонстрировать свои 3D-сериалы «Союзмультфильм» планирует в интернете и на телеканалах. Если зритель проявит интерес к сериалам, то руководство киностудии примет решение о выпуске новых эпизодов.
По словам председателя правления «Союзмультфильма» Юлианы Слащевой, киностудия уже ведет переговоры с рядом телеканалов. Создателям «Богатырят» и «Наследничков» хочется продать сразу весь пакет сериалов, чтобы их показывали на постоянной основе на одном эфирном телеканале в формате слота «Союзмультфильма».