Россияне стали чаще летать на самолетах
Сегодня, 17:43Общество
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В апреле 2018 года пассажиропоток в российских авиакомпаниях вырос на 10,1% по сравнению с тем же периодом прошлого года.
В апреле услугами отечественных авиаперевозчиков воспользовались 8,2 миллиона человек. Пассажирооборот возрос на 10,4% и составил 20,3 миллиарда пассажирокилометров. Об этом пишет портал rns.online.
С января по май нынешнего года российские авиакомпании перевезли 30,3 миллиона человек. По сравнению с прошлым годом рост составил 11,9%. Пассажирооборот за указанный промежуток времени увеличился на 13,3% - до 77,3 миллиарда пассажирокилометров.
В апреле пассажироперевозки «Аэрофлота» выросли на 7,5% (до 2,8 миллиона человек), S7 — на 21,7% (до 845 300 человек), а «Уральских авиалиний» — на 18,7% (до 637 500 человек).
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