Россияне стали чаще летать на самолетах

В апреле услугами отечественных авиаперевозчиков воспользовались 8,2 миллиона человек. Пассажирооборот возрос на 10,4% и составил 20,3 миллиарда пассажирокилометров. Об этом пишет портал rns.online.

С января по май нынешнего года российские авиакомпании перевезли 30,3 миллиона человек. По сравнению с прошлым годом рост составил 11,9%. Пассажирооборот за указанный промежуток времени увеличился на 13,3% - до 77,3 миллиарда пассажирокилометров.