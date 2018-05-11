Роспотребнадзор открывает горячую линию по вопросам распространения ВИЧ

Свое просветительское мероприятие Роспотребнадзор организовал в рамках акции Стоп ВИЧ/СПИД. Консультировать россиян по телефону будут эксперты-эпидемиологи, работающие в региональных управлениях ведомства. Все обратившиеся получат ответы на свои вопросы. Медики объяснят правила безопасного поведения и расскажут об эпидемиологической ситуации по ВИЧ в вашем регионе. Там же можно будет узнать о том, как анонимно сдать тест на ВИЧ-инфекцию.