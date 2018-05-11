Роспотребнадзор открывает горячую линию по вопросам распространения ВИЧ
Накануне Всемирного дня памяти жертв СПИДа (каждое третье воскресенье мая) Роспотребнадзор намерен открыть горячую линию, позвонив на которую можно будет узнать о профилактике ВИЧ-инфекции.
Всероссийская горячая линия по вопросам профилактики ВИЧ-инфекции будет работать с 14 по 20 мая. Об этом пишет портал rns.online.
Свое просветительское мероприятие Роспотребнадзор организовал в рамках акции Стоп ВИЧ/СПИД. Консультировать россиян по телефону будут эксперты-эпидемиологи, работающие в региональных управлениях ведомства. Все обратившиеся получат ответы на свои вопросы. Медики объяснят правила безопасного поведения и расскажут об эпидемиологической ситуации по ВИЧ в вашем регионе. Там же можно будет узнать о том, как анонимно сдать тест на ВИЧ-инфекцию.
В 2018 году в акции Стоп ВИЧ/СПИД примут участие специалисты Центра молекулярной диагностики (CMD) ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора. С 18 по 20 мая посетители данного учреждения смогут бесплатно сдать анализы и узнать свой ВИЧ-статус.
Проведением акции «Стоп ВИЧ/СПИД» занимается Фонд социально-культурных инициатив.