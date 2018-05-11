Родители школьников из Башкирии попросили отменить уроки по субботам

Родители второклассников из школы №13 города Октябрьского обратились в министерство образования Башкирии с просьбой установить пятидневную учебную неделю в связи с большим объемом школьной и внешкольной нагрузки у детей.

- Мы считаем, целесообразнее распределить учебную нагрузку на всю рабочую неделю, нежели нагрузить детей еще одним рабочим днем в субботу. За один выходной дети не в состоянии восстановить свои силы и подготовиться к новой учебной неделе, а здоровью детей необходимо уделять большое и серьезное внимание, - считает Наталья Ситдикова, которая от имени родителей учеников 2 «А» класса школы №13 города Октябрьского обратилась с заявлением в минобразования Башкирии.

Заявление подписали 20 родителей и уже поступило на рассмотрение в министерство образования РБ.

Тем временем в соцсетях развернулось активное обсуждение предложения родителей из Октябрьского. Их мнение нашло горячую поддержку среди взрослого и юного населения республики.

Независимо от октябрьских родителей данную идею также высказала и общественница Галина Лучкина, которая инициировала сбор подписей среди жителей Башкирии, Татарстана и Бурятии и отправила соответствующее письмо в Министерство образования РФ. Правда, Галина при этом сделала акцент на обязательном изучении родных языков

- В настоящее время из-за изучения родного языка только в начальных классах мы имеем по 2-3 дополнительных часа в неделю к общей программе, из-за чего наши дети учатся шесть дней в неделю. Считаем, в этом вопросе пора переходить на добровольную основу, посвятив национально-республиканским интересам субботу, — выразила свое мнение Галина Лучкина.

Кстати, цивилизованный опыт решения данного вопроса об учебе в субботу в разных регионах страны уже имеется. Так, в новосибирской школе №211 родители учеников начальной школы еще в прошлом году проголосовали за отмену учебы по субботам. При этом их горячо поддержали и педагоги. За отмену «учебной субботы» там выступили 79% родителей. По их примеру готовы пойти и красноярские родители.

В то же время нашлись люди, которые посчитали, что октябрьские авторы петиции , размещенной на портале «Голос РБ», «просто хотят подольше поспать в выходной день», который для педагогов является рабочим днем и, значит, должен оплачиваться по тарифу.