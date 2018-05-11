Пригожин назвал причину провала Самойловой на «Евровидении-2018»

Шоумен с понимаем отнесся к решению жюри и зрителей. Об этом 11 мая пишет газета «Известия».

Пригожин считает, что выступление Самойловой «прошло не самым лучшим образом». Россияне не должны терять объективность. Потеря объективности чревата еще и потерей своего лица.

Самойлова сделала что смогла. Однако этого не хватило. И представительница России не прошла в финал музыкального конкурса, подытожил Пригожин.