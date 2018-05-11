Пригожин назвал причину провала Самойловой на «Евровидении-2018»
Сегодня, 17:58Общество
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По словам продюсера Иосифа Пригожина, неудачу певицы Юлии Самойловой на «Евровидении-2018» в Лиссабоне нужно принять. По его мнению, само выступление прошло не лучшим образом.
Шоумен с понимаем отнесся к решению жюри и зрителей. Об этом 11 мая пишет газета «Известия».
Пригожин считает, что выступление Самойловой «прошло не самым лучшим образом». Россияне не должны терять объективность. Потеря объективности чревата еще и потерей своего лица.
Самойлова сделала что смогла. Однако этого не хватило. И представительница России не прошла в финал музыкального конкурса, подытожил Пригожин.
По мнению букмекеров, главным претендентом на победу в «Евровидении-2018» является израильтянка Нетта Барзилай (Netta) со своей песней Toy. Финал конкурса запланирован на субботу.
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