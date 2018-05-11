Население Окинавы протестует против военных баз США

Демонстрации приурочены к годовщине американской деоккупации и возвращению Окинавы Японии. Об этом 11 мая пишет газета «Известия».

Островитяне как обычно выдвигают требования закрытия военных баз США на Окинаве. Протестные марши продлятся три дня. Люди будут идти по двум маршрутам.

Одна колонна, численностью порядка 1 000 человек, двинулась от американской базы Кемп–Шваб. Второе шествие началось в городе Наха. Там люди собрались у здания администрации Окинавы.

Оба марша завершатся в городе Гинован, где находится авиабаза морской пехоты США Футтэма.