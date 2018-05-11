Кинолента Серебренникова «Лето» возглавила рейтинг кинокритиков в Каннах

Картина набрала 2,4 балла из 4 возможных. Об этом 11 мая пишет газета «Известия».

По информации СМИ, по три балла фильму «Лето» поставили кинокритики из Великобритании, Таиланда, США, Франции и России. Одновременно с этим издание The Daily Telegraph оценило ленту Серебренникова в один балл.

Фильм «Лето» повествует об одном из периодов жизни артиста Виктора Цоя. Речь идет о знакомстве легенды российского рока с музыкантом Майком Науменко, создании ленинградского рок-клуба и записи дебютного альбома группы «Кино».

Роль Цоя в фильме «Лето» сыграл корейский актер Тео Ю, а Науменко - вокалист группы «Звери» Рома Зверь.

Вторую позицию рейтинга кинокритиков в Каннах заняла картина «Все знают». Лента иранского режиссера Асгара Фархади, главные роли в которой сыграли Пенелопа Крус и Хавьер Бардем, получила 1,8 балла.