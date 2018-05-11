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Фонд опасного строительства: Как новые дома в Уфе замерзают и рушатся
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Фонд опасного строительства: Как новые дома в Уфе замерзают и рушатся

Сегодня, 14:45ОбществоМарат ГареевФото: Марат Гареев/ mkset.ru
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