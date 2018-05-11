Фонд опасного строительства: Как новые дома в Уфе замерзают и рушатся

Стой: жить здесь опасно для жизни

На фото ниже – это не минное поле за колючей проволокой. Это вполне мирный задний двор еще нового – ему всего 10 лет – дома в уфимском микрорайоне Затон на улице Ахметова, дом № 316/4.

Фото: Марат Гареев, mkset.ru

Весь задний периметр дома огородили высоким забором из жесткой сетки рабицы, разве что крепкий мужчина сможет перелезть. Ну, или кошки, для них внизу забора лаз оставили.

Около полугода назад с заднего фасада (задняя стена дома) отвалился большой кусок стены – кусок кирпича в цементе. Это как раз тот случай, когда «кирпич ни с того ни с сего никому и никогда на голову не свалится», как говорил герой известного романа.

С дома № 316/4 по Ахметова он тоже упал не случайно: дом медленно разрушается. Буквально. В этот раз кому-то повезло и от греха подальше задний двор для прохода наглухо закрыли. Фонд жилищного строительства Республики Башкортостан, который выступал застройщиком по данному объекту, уже давно обещает фасад укрепить, но воз, как говорится, все там же.

Фото: Марат Гареев, mkset.ru

- Я в те годы, когда дом этот строили, пока не переехал, в соседнем доме жил, в триста шестнадцатом, он напротив этого. Мы все тогда еще удивлялись: больно уж быстро его строят. А оно вон что оказывается! Наверное, с цементом что-то нахимичили,– таксист, везший меня в Затон к опасному дому, наконец, узнал, почему дом, скорости возведения которого он так удивлялся в свое время, собственно, так быстро построили.

На следующих фото (ниже) видно разрушение фасада в режиме онлайн: видите – между рядами кирпичной кладки буквально рассыпается связующий цемент.

Фото: Марат Гареев, mkset.ru

Все это потом валится на пол лоджии: на фото видно рассыпавшийся цемент на подоконнике и на полу. Монетка, чтобы ощущался масштаб разгильдяйства строителей: не песок сыплется от старости, а достаточно крупные камни отлетают.

- Проводя еженедельную уборку дома и подметая полы на лоджии, я собираю немалую кучку цемента, на полсовка примерно. Каждую неделю! – говорит житель квартиры.

Дом рассыпается на цементную крошку – это со стороны первого подъезда. Со стороны второго подъезда ситуация гораздо серьезнее. Именно там, с той стороны сзади дома упал кусок кирпича. И именно с той стороны в одной квартире стена на лоджии отошла от основной стены на несколько сантиметров. Такое ощущение, что и так на качестве цемента пожалели все, что можно и что нельзя, так от первого ко второму подъезду он еще и закончился.

Если вы посмотрите на следующие фото, вы обратите внимание на очень странное дизайнерское решение: какие-то необычные заплатки на всех стенах дома, спереди, сзади, по бокам. На самом деле, это не красоты ради сделано, а от нужды: дом не греет, люди замерзают, приходится утепляться.

Конечно, в доме есть отопление, причем, батареи установлены современные с возможностью регулирования – когда сильно жарко, можно градус убавить. Только не у всех жарко: в тех квартирах, где установлены утепляющие наружные заплатки, холодно, ужасно холодно, как в каменной пещере.

И это при том, что толщина кирпичной стены более полуметра. Сейчас даже школьник знает, что такая толстая кладка должна обеспечивать в доме приемлемое тепло. Но тут даже не в толщине кладки дело: ведь в одних квартирах тепло сохраняется, в других нет. Специалисты говорят, что вполне вероятно, проблема внутри стены – может, там пустоты в стене. Сейчас как узнать? Кто признается? Неужели не только на цементе, но и на кирпичах сэкономили?

- Да именно так: как в пещере. В квартире, где я живу, вообще ситуация интересная. В одной комнате – моей – холодно. А в соседней комнате, у нас общая внутренняя стенка, там нормально. Это как такое может быть? – удивляется житель одной из квартир.

Фото: Марат Гареев, mkset.ru

Дом с плесенью

Дом на Ахметова, 316/4, который построил Фонд жилищного строительства, не единственный, где жильцы сталкиваются с серьезными проблемами.

Знакомьтесь: дом № 10/1 по улице Высотная. Этот дом еще моложе, новый по меркам строительства – сдан в 2012 году. Он хоть не разваливается – он «всего лишь» промерзает и покрывается плесенью. Но жильцам от этого более комфортно не становится. Это практически дом с привидениями из фильмов ужасов: летом в комнатах холодно, на стенах растет плесень, а в вентиляции гуляет завывающий ветер. Потусторонних голосов по ночам только не хватает для полноты картины. Ну, может скоро и они проявятся.

- У нас окно сильно продувало, мы решили подоконники заменить. Когда убрали прежний подоконник, установленный при строительстве, мы увидели вот что. По крайне мере, тайна, почему подоконник прогибался даже под нетяжелым горшком с цветами, прояснилась, – говорит жительница замерзающей квартиры Карина.

На фото прекрасно видно, что строители буквально пожалели герметик: под подоконником даже по всему периметру не прошлись – положили полоску спереди, полоску сзади и все. Поэтому, собственно, пластик подоконника и проминался под любым весом.

Фото: mkset.ru

На следующем фото с того же разобранного подоконника видно, что строители еще и цемента пожалели: в кирпичной кладке его в некоторых местах нет. От слова «совсем» – его просто нет.

Фото: mkset.ru

Ну, подоконник – это полбеды. В квартире промерзают стены. Есть экспертное заключение, в котором черным по белому записано: при возведении нарушены строительные правила в части тепловой защиты зданий.

Теперь про гуляющий ветер. Снова читаем выводы эксперта. «Скорость движения воздуха по швам откосов в кухне превышает допустимые показатели в полтора раза и в спальне превышает в два раза. Обнаруженные щели свидетельствуют о сквозном проникновении воздуха снаружи, поэтому обледенение в максимально критическую холодную температуру минус 35 градусов – неизбежно».

Теперь понятным языком: если вдруг на улице зимой случится мороз в минус 35, что для Башкирии в общем-то неудивительно, стены заледенеют.

В экспертизе также говорится и о неисправной вентиляционной системе. И эксперт приходит к однозначному выводу: причиной всех этих явлений является нарушение строительных норм и правил (СНиПы, ГОСТы и другие) при строительстве дома.

- В 2014 году у меня родился сын. Летом в возрасте 1,5 месяцев, когда было тепло и когда никто не болел, он дважды переболел ОРЗ, лечили сильными антибиотиками, последствия до сих пор сказываются. Это все из-за того, что в доме холодно и сыро, – рассказывает Карина.

Из-за сырости в доме буйным цветом растет плесень. На фотографии ее кусочек видно. Вся остальная поросль под обоями – на всю стену от потолка до пола.

Конденсат, который собирается в квартире, собирается на полу. Результат - разбухший ламинат.

- Однажды с утра захожу на кухню, а на полу огромная лужа. Это конденсат, собравшийся на стенах, стек на пол, – рассказывает Карина.

- Сюда много раз приходили, в том числе, представители Фонда жилищного строительства. Ошибки при строительстве они признали. Но заделывать не спешили: говорили, что только через суд. Я выиграла суд, решение вступило в законную силу. Их представители мне сказали: так как это госпредприятие, ГУП, все исправления им надо проводить через госзакупки, оформление кучи документов и тому подобное, – рассказывает Карина.

Справедливости ради стоит отметить, что ФЖС заменил в этой квартире подоконники и отрегулировал окна. Пока все. А дальше семье Карины, в которой двое маленьких детей, остается снова с ужасом ждать зиму в холодной квартире с завывающим ветром и плесенью на стенах.

Кстати, как нам сказала Карина, ее дом – 10/1 на Высотной – не единственный такой по этой улице. Например, в доме № 14 по всему стояку промерзает внешняя стена. А дом № 12/2 по тому же адресу буквально трещит по швам.

Такие дома, построенные ГУП «Фонд жилищного строительства РБ», жители которых жалуются на качество строительства, в Уфе можно увидеть не только на Высотной и на Ахметова. Такие же дома есть на Революционной, на Баландина.

Кстати, в доме № 11 по улице Баландина разваливаются балконы. Там ситуация, аналогичная дому на Ахметова: перекладина балкона является частью фасада, выполненного в один кирпич, и тоже это все дело отслаивается.

Пока, к счастью, упавшими кирпичами никого не убило.

КОММЕНТАРИЙ ЭКСПЕРТА

- По дому на Ахметова сказать что-то определенное можно после технической экспертизы. Исходя из практики могу предположить нарушение технологии производства строительных работ в зимнее время, – сказал нам эксперт в области проектирования строительства на условиях анонимности.

- Чтобы цемент был крепкий и не рассыпался, как минимум половину своей мощности (крепости) он должен набрать при плюсовой температуре. Поэтому если дом строится зимой, кирпичную кладку прогревают, пока застывает цемент – такова технология строительства.

Также, по словам эксперта, может иметь место использование цемента другой марки, а не той, что предусмотрена проектом. В любом случае, однозначный ответ может дать только экспертиза после соответствующего исследования цемента, взятого на пробу. Эта же экспертиза должна дать рекомендацию: какой комплекс работ необходимо провести для того, чтобы исправить найденные нарушения.

Фонд жилищного строительства РБ в лице главного инженера Рамиля Шигапова прокомментировал ситуацию с обоими домами:

- ГУП «ФЖС РБ» 26 декабря 2017 года заключил договор по обследованию конструкций фасада дома № 316/4 по ул. Ахметова и разработке проекта усиления пилонов на фасаде. Заключен договор на выполнение строительно-монтажных работ по усилению конструкций фасадов жилого дома. По дому № 10/1 по ул. Высотная 25 апреля 2018 года устранение замечаний по жалобам завершены.

Так говорится в официальном письме ГУП «ФЖС РБ», направленном в адрес редакции «МедиаКорСети». Правда, в этом письме не говорится о том, почему сразу нельзя было построить дома без брака.

Еще в официальном ответе ФЖС говорит буквально вот что: «Зачастую неправильная эксплуатация жилого фонда приводит к неудовлетворительному качеству проживания, незаконные перепланировки соседей, изменения отопительной и вентиляционной системы многоквартирного жилого дома могут отрицательно влиять на другие квартиры дома».

Ну, про перепланировки, разрушение стен – это понятно, и возможно влияние. Но очень интересно, как можно неправильно эксплуатировать свою квартиру, чтобы потом не только у соседа, а у всего дома рассыпался фасад? Больше похоже на фантастику.

Кстати, в доме по Ахметова ремонтные работы еще и не начали проводиться. Задний двор, где упал кирпич, все еще – больше полугода – огорожен, а житель той квартиры, о которой мы писали выше, продолжает каждую неделю собирать рассыпающийся из стены цемент.