В Башкирии “разнесли” благоустройство Баймака и “отменили” “Парк Искусств” в Уфе

Пришла весна и снег перестал скрывать происходящее в городах республики. Сегодня, 11 апреля “вскрылась” ситуация в городе Баймак, на благоустройство которого выделили 160 миллионов рублей. Радий Хабиров на оперативке жестко раскритиковал главу города за проект, который не готов даже наполовину. Радий Хабиров был шокирован тем, что проект реализован лишь на 48%, в связи с чем поручил министру ЖКХ Башкирии Алану Марзаеву в срочном порядке отправляться в Баймак и решать вопрос.
Сегодня стало известно и о том, что знаменитый башкирский ГУП “Совхоз Рощинский” готовятся продать частникам, но не просто так, а для того, чтобы впоследствии приватизировать его. По мнению эксперта вопрос с продажей “Рощинского” решится уже до конца текущего года. Механизм продажи и последующих процедур, которые “светят” эксперт объяснил здесь.
Были сегодня и по-настоящему печальные новости. Так в Уфе женщина нашла своего сына мертвым в его же комнате. Мальчику было 12 лет. Семья считалась благополучной и вопросов к ней у органов опеки не было, тем более что полная семья ребенка считалась благополучной.
Неожиданная новость сегодня ожидала уфимцев. Ратмир Мавлиев подписал документ, который отменил документ от 11 февраля о проекте планировки участка земли размером в почти 7,91 гектаров, ограниченного улицами Крупской, Кирова, Ленина и Достоевского. Ранее местные жители выражали недовольство тем, что зеленый сквер в центре Уфы “отдали” под “Парк Искусств” депутата Горсовета Уфы Валериана Гагина, который раньше планировался в парке Калинина, а затем предполагался на территории нынешнего сквера в центре. Причины по которым отменен проект планировки неизвестны.