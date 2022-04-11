В Башкирии “разнесли” благоустройство Баймака и “отменили” “Парк Искусств” в Уфе

Пришла весна и снег перестал скрывать происходящее в городах республики. Сегодня, 11 апреля “вскрылась” ситуация в городе Баймак, на благоустройство которого выделили 160 миллионов рублей. Радий Хабиров на оперативке жестко раскритиковал главу города за проект, который не готов даже наполовину. Радий Хабиров был шокирован тем, что проект реализован лишь на 48%, в связи с чем поручил министру ЖКХ Башкирии Алану Марзаеву в срочном порядке отправляться в Баймак и решать вопрос.