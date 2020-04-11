В Уфе пообещали резкое усиление ветра

В ведомстве информацию об изменившихся погодных условиях передали со ссылкой на Башгидрометцентр.

В МЧС сообщили, что ухудшения погоды стоит ждать сегодня вечером с 20:00 и вплоть до конца завтрашнего дня. Среди основных проявлений непогоды –дождь и сильные порывы ветра.

По данным спасателей, ветер ожидается южный и юго-восточный, со скоростью от 5 до 10 метров в секунду. Днем его скорость составит от 8 до 13 метров в секунду. Иногда порывы буду достигать 18 метров в секунду.

Что касается температуры, то ночью она может опуститься до 0,+5°, при прояснении до -5°. Днем будет относительно тепло от 9 до 14°.