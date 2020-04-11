В Уфе нуждающихся бесплатно кормят обедами во время пандемии коронавируса

Каждый день ресторан доставки еды из Уфы готовит и отправляет по 100 комплексных обедов в единый волонтёрский центр,чтобы потом доставить их инвалидам, старикам и многодетным семьям.

В комплексный обед входит суп, второе, салат и хлеб. Меню блюд меняется каждый день.

В единый волонтёрский штаб «Стопкоронавирус» и проект «Наша забота» входят 15 общественных организаций и более двух тысяч волонтёров.

По словам координатора волонтёрских центров РБ Александра Толстых, сейчас многие предприниматели поддерживают акцию помощи. Кто-то предоставляет услуги транспорта, кто-то кормит вкусными обедами, а кто-то дарит средства индивидуальной защиты.

Напомним, что новый вид коронавируса — COVID-19 был выявлен в конце декабря прошлого года в Китае. 11 марта ВОЗ объявила о пандемии инфекции. В группе особого риска находятся люди старше 60 лет.