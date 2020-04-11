В Башкирии власти сообщили, о количестве новых зараженных в РКБ

На брифинге, посвященном угрозе распространения коронавирусной инфекции глава ведомства сообщил, что в настоящий момент из 26 новых случаев, по данным регионального минздрава, восемь зарегистрированы в Республиканской клинической больнице.

«Коллектив справляется, понимание работы есть у каждого, все знают, что делают», – отметил он.

Ранее Медиакорсеть сообщала, что в РКБ было получено, по состоянию на 10 апреля, 170 предварительно подтвержденных результатов на коронавирус.