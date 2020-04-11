В Башкирии появилась возможность сдать анализ на коронавирус за деньги

Сегодня, 11 апреля, на брифинге в минздраве РБ, сообщили, что в Уфе заработала частная лаборатория, в которой можно сдать анализы на коронавирусную инфекцию.

На брифинге прозвучало и название организации. проводящей такой анализ на платной основе, - это "МедиаЛаб".

- В этой организации смогли обеспечить условия для обслуживания клиентов с соблюдением всех требований безопасности в условиях угроза заражения коронавирусной инфекцией, - пояснила главврач Центра эпидемиологии и гигиены РБ Анна Казак.

Комментировать вопрос о цене за проведение таких анализов участники брифинга не стали.