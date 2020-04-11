В Башкирии начнут беспощадно штрафовать нарушителей режима самоизоляции
В правительстве считают, что жители республики безответственно относятся к режиму самоизоляции.
Секретарь межведомственного совета общественной безопасности Башкирии Алексей Касьянов заявил, что в течение нескольких последний дней с нарушителями провели более 20 тысяч бесед профилактического характера. Есть и оштрафованные – их 2,5 тысячи человек.
Безответственность жителей республики, по словам Касьянова, вынудила правительство усилить меры наказания, и теперь тех, кто поздно гуляет, будут привлекать беспощадно к административной ответственности, причем все, а не так как раньше, когда в 90% случаев встреча нарушителей с правоохранителями заканчивалась беседой, отметил он.
«Хотелось бы, чтобы это все услышали и потом не жаловались на тех сотрудников, которые выполняют свои должностные обязанности», - подчеркнул секретарь совета общественной безопасности Башкирии.
Он также сделал акцент, что это административное наказание – вынужденная необходимость.