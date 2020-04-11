В Башкирии дали очень неприятный прогноз погоды на завтрашний день

По прогнозу МЧС по Башкирии, в республике ожидается облачная погода с прояснениями и небольшой дождь. По прогнозу больше всего беспокоить местных жителей будет сильный ветер.

Обещают, что скорость ветра будет ночью 5-10 м/с, днем 8-13м/с, местами порывы до 18м/с. Он будет юго-восточного, южного направления.

Температура воздуха ночью 0, +5°, при прояснении до -5°, днем 9-14°. На отдельных участках дорог ночью в дымке, днем в осадках видимость 1-2 километра.