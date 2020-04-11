Минздрав Башкирии прокомментировал информацию о снятии с поста главного врача РКБ
Информацию о снятии Эльзы Сыртлановой и кадровых пеерстановках в больнице прокомментировал Максим Забелин.
Министр здравоохранения в Башкирии Максим Забелин прокомментировал на брифинге, посвященном угрозе распространения коронавируса, информацию о снятии главного врача РКБ имени Куватова Эльзы Сыртлановой, которая активно распространялась в последнее время в социальных сетях.
«У нас продолжает работать в РКБ Куватова тот же главный врач. У нас есть решения, которые мы обговаривали заранее и планировали в своих командно-штабных учениях, когда у нас идет переброска того или иного специалиста, когда требуется оказание медицинской помощи. Для организационно-методической работы на период работы карантина мы приняли решение, которое у нас уже было заранее предусмотрено нашими планами. Был переведен в качестве заместителя к Эльзе Раифовне один из главных врачей наших стационаров – это главный врач Белорецкой центральной районной больницы Кустов Евгений Владимирович», – прокомментировал Забелин.
Он охарактеризовал Евгения Кустова, как опытного специалиста, имеет опыт работы в горячих точках, в области военной медицины, медицины катастроф. «Поэтому его опыт действительно необходим для принятия правильных организационных мероприятий», – отметил министр.