Минздрав Башкирии сообщил о первом умершем от коронавируса

Министр здравоохранения Башкирии Максим Забелин на брифинге сообщил, что в период распространения коронавируса в Башкирии с инфекцией коронавируса умерли два человека.

«Напомню, что первый пациент – это пациентка РКБ имени Куватова, причиной смерти явилось ее основное заболевание, а не острая коронавирусная инфекция. К сожалению, у нас скончался еще один пациент, причиной смерти которого является уже вирусная пневмония, вызванная новой коронавирусной инфекцией», – прокомментировал смерти руководитель ведомства.

Ранее предварительно сообщалось о погибшем с коронавирусом в Мелеузе, однако повторный анализ не подтвердил наличие вируса. После проведения анализа, карантин в Мелеузовской ЦРБ был снят.

Сегодня, 11 апреля, на брифинге в минздраве Башкирии озвучили последние данные распространении коронавирусной инфекции в регионе. По информации республиканского штаба по борьбе с распространением коронавируса, на данный момент в Башкирии зафиксировано 66 подтвержденных случаев заражения COVID-19. За сутки добавилось, к сожалению, еще 26. Ранее на федеральном ресурсе СтопКоронавирус.рф сообщалось, что всего заболевших в республике 65.