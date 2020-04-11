Лица Победы. Иван Важенин: Смело вел огонь прямой наводкой

Волонтеры встречаются с фронтовиками, которые проживают сейчас в Башкирии и других регионах, и готовят информацию для будущей книги «Лица Победы», находят их наградные листы в электронных базах Центрального архива Министерства обороны РФ, уточняют, за какие подвиги они были представлены к боевым наградам. В рамках нашего проекта мы публикуем собранную ими информацию.

Важенин Иван Васильевич. 1919 года рождения.

Из наградного листа:

«Награжден медалью «За боевые заслуги» за то, что он 19, 20 и 21 ноября 1942 года из своего орудия уничтожил 3 огневые точки противника, рассеял и частично уничтожил до роты пехоты противника и разрушил 3 ДЗОТа.

Награжден медалью «За отвагу» за то, что он в период боев в районе излучины Днестра с 14 по 20 мая 1944 года смело вел огонь прямой наводкой. 17 мая он в составе дивизиона из своего орудия уничтожил 2 станковых пулемета, 1 противотанковое орудие и до 30 человек вражеской пехоты».

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