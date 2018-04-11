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В мэрии Уфы прояснили ситуацию с женщиной-инвалидом, переселенной на 9 этаж
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В мэрии Уфы прояснили ситуацию с женщиной-инвалидом, переселенной на 9 этаж

Сегодня, 12:43ОбществоТатьяна МайороваФото: Вести-Башкортостан
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