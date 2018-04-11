В Башкирии прокуроры нашли нарушения противопожарных норм в местной школе

Здание школы сдано в эксплуатацию в 2015 году. Во время проверки эксперты установили, что в нем неисправны системы автоматической пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. В помещениях заперты эвакуационные выходы, в спортивном зале они занавешены сетью. В классах и коридорах отсутствуют знаки пожарной безопасности, в том числе обозначающие пути эвакуации.