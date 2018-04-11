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В Башкирии прокуроры нашли нарушения противопожарных норм в местной школе
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В Башкирии прокуроры нашли нарушения противопожарных норм в местной школе

Сегодня, 09:18ОбществоРита РасулеваФото: Пожар.инфо
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