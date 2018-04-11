ФАС оштрафовала «Новартис фарма» почти на 1 млн рублей
Сегодня, 20:19Общество
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Федеральной антимонопольной службой (ФАС) был наложен штраф на ООО «Новартис фарма» из-за того, что компания завысила цену на онкологический препарат «Тайверб». Предприятие привлекли к административной ответственности 9 апреля 2018 года.
Известно, что ООО «Новартис фарма» оштрафовали за продажу на территории Российской Федерации лекарственного препарата с названием «Тайверб» (МНН «Лапатиниб») по монопольно высокой цене. При этом сумма штрафа составила 912,5 тысяч рублей, сообщил портал rns.online.
При рассмотрении дела компании антимонопольным органом было установлено, что в 2016 году ООО «Новартис фарма» ввела новую систему скидок и бонусов, которая, как это ни странно, привела к росту цен на препарат. Эти манипуляции с ценообразованием привели к тому, что нарушителя обязали уплатить штраф и снизить цену на лекарственный препарат, как это указано в предписании, подчеркнул заместитель начальника Управления контроля социальной сферы и торговли ФАС России Максим Дегтярёв.
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей