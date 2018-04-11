ФАС обвинила в воровстве подопечных Германа Грефа

«Новые известия» провели собственное расследование. Журналисты издания выяснили, что «Право.ру», оператора одноименной справочно-правовой системы, связывают с громкой хакерской атакой на «Интерфакс» в октябре прошлого года. Серверы и компьютеры сотрудников информационного агентства тогда оказались попросту заблокированы, киберпреступники пытались завладеть важной коммерческой информации, которая находится в закрытом доступе. После того, как расследование было закончено, ФАС выдала «Право.ру» предупреждение: ведомство потребовало прекратить использовать в своих целях данные, составляющие для «Интерфакса» коммерческую тайну.

Но на сайте ФАС документ через некоторое время удалили. В пресс-службе прокомментировали, что это могло быть вызвано техническим сбоем, однако никакой проблемы не увидели: срок действия предупреждения истек.

Исполнительный директор ЗАО «Интерфакс» Владимир Герасимов подтвердил, что руководство инфогруппы действительно, подавало жалобу в ФАС на попытку «Право.ру» кражи данных. По его словам, один из бывших сотрудников «Интерфакса», который позже стал работать в «Право.ру», переправил информацию о более 300 контрактах на подписку. Утечку удалось обнаружить, но вскоре «Интерфакс» зафиксировал новую попытку взломать базу данных.

Журналисты «Новых известий» также направили запрос гендиректору ООО «Право.ру» Кириллу Фадееву, но ответ так и не был получен. Любопытно, что полный тезка Фадеева до 2012 года работал заместителем директора по продажам в «Интерфаксе». Полную картину установить не удалось: Владимир Герасимов отказался разглашать чьи-либо личные данные.

Отметим, что в 2017 «Сбербанк» и «Право.ру» зарегистрировали совместный проект «ЦТБ» - Центр технологических банкротств». Несколько месяцев новую структуру возглавлял Фадеев, потом по неизвестной причине лишился поста. Источники издания не исключают, что увольнение было связано со скандалом вокруг базы «Интерфакса». ЦТБ в итоге возглавил Алексей Пелевин, работавший гендиректором «Право.ру» в тот самый период хакерской атаки на «Интерфакс.