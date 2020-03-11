Власти Перми не определились с продлением улицы Сибирской, но деньги уже вложили
Администрация Перми до сих пор не решила, что будет с пятиэтажкой на улице Чернышевского, 23, на месте которой могут построить новый участок улицы Сибирской — от площади Карла Маркса до улицы Чкалова.
Однако в конце января 2020 года министр транспорта Николай Уханов заявил, что вопрос должен быть решен в течение месяца.
Власти Перми прорабатывают различные варианты развития улично-дорожной сети, одним из которых является продление улицы Сибирской. В мэрии сообщили, что давно выбран этот вариант: в апреле прошлого года МКУ «Пермблагоустройство» заключило с ООО «ВТМ дорпроект столица» контракт на сумму 32,8 миллионов рублей. В соответствии с техзаданием, в проект должны быть включены финансовые затраты за снос строений. Об этом пишет properm.ru.
Пермская компания «Сатурн-Р» начал застраивать бывшую военную часть, на месте которой должен появиться жилой комплекс «Арсенал». К 2023 году здесь появятся 19 домов на восемь тысяч квартир, где должны поселиться 15 тысяч человек. Строительство привело к обсуждению вопроса о судьбе дома по ул. Чернышевского, 23.