Власти Перми не определились с продлением улицы Сибирской, но деньги уже вложили

Однако в конце января 2020 года министр транспорта Николай Уханов заявил, что вопрос должен быть решен в течение месяца.

Власти Перми прорабатывают различные варианты развития улично-дорожной сети, одним из которых является продление улицы Сибирской. В мэрии сообщили, что давно выбран этот вариант: в апреле прошлого года МКУ «Пермблагоустройство» заключило с ООО «ВТМ дорпроект столица» контракт на сумму 32,8 миллионов рублей. В соответствии с техзаданием, в проект должны быть включены финансовые затраты за снос строений. Об этом пишет properm.ru.